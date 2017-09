Mercato : Pourquoi Mbappé a tué le transfert de Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato, Liga, Premier League, Monaco, PSG.

Durant le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo aurait pu revenir à Manchester United, mais ce transfert a capoté à cause de... Kylian Mbappé.

En début d'été, Cristiano Ronaldo affichait clairement ses envies de départ du côté du Real Madrid. Gêné par ses problèmes avec le fisc espagnol, le Ballon d'Or souhaitait retourner à Manchester United, le club où il s'est révélé entre 2003 et 2009. Ce retour à Old Trafford était une véritable possibilité, mais ce transfert n'a pas eu lieu à cause de Kylian Mbappé. Selon le Sunday Times, les dirigeants du Real avaient validé le potentiel départ de CR7... à condition de lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Et Florentino Perez aurait voulu que Kylian Mbappé soit celui-ci.

Disposés à répondre favorablement aux demandes de l'entourage de l'attaquant français et de l'AS Monaco, qui demandait alors 165 ME, les Merengue ont finalement échoué dans leur quête car Mbappé a refusé d'être le successeur de Cristiano, par peur d'une trop grande pression, mais aussi parce qu'il voulait jouer avec le Portugais. Au final, Mbappé a donc terminé sa course au PSG, et Cristiano Ronaldo est resté à Madrid. Au grand dam des Red Devils, qui ont recruté Romelu Lukaku contre 85 ME pour compenser...