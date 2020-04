Mercato : Le LOSC frappe fort et pique Lihadji à l'OM

Dans : Mercato.

Dans le marché de plus en plus courtisé des jeunes joueurs, Lille est en train de réaliser un gros coup sur le terrain de l'OM avec Isaac Lihadji.

Isaac Lihadji, qu'Andoni Zubizarreta n'a pas réussi à faire signer professionnel malgré plus d’un an de négociations, ne va ainsi pas poursuivre son parcours à l’OM, son club formateur. Luis Campos, son incroyable réseau et son attrait pour les pépites des clubs français, est passé par là. Le conseiller du président Gérard Lopez a proposé une meilleure offre que l’OM, et Lihadji n’a pas été vraiment convaincu par les paroles ni les actes de ses dirigeants, qui l’ont zappé de longs mois du groupe professionnel, lui assurant qu’il fallait d’abord signer pour y avoir droit. Le jeune ailier a préféré donc perdre quasiment une année entière, pour faire ensuite son choix librement en fin de saison.

Sur de son fait, le LOSC a raflé la mise selon L’Equipe, et va lui faire signer un contrat de trois ans. Si l’OM recevra 300.000 d’indemnités de formation, c’est bien évidemment une goutte d’eau par rapport à ce qu’aurait valu Lihadji avec un contrat pro à Marseille. A 18 ans, l’ailier international français, révélé notamment à la Coupe du monde U17 de l’été dernier au Brésil, restera comme l’un des grands échecs de la politique de formation mise en avant par Jacques-Henri Eyraud à son arrivée. De son côté, Lihadji va rejoindre l’écurie lilloise, spécialiste dans le repérage, l’utilisation et la revente des jeunes joueurs, souvent avec succès ces derniers temps.