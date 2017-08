Mercato : Pour 55 ME, Naby Keita à Liverpool en… 2018

Dans : Mercato, Premier League, Bundesliga, Foot Europeen.

Présent ce lundi en Angleterre, Naby Keita a passé sa visite médicale et s’est engagé pour cinq ans en faveur de Liverpool. Mais le milieu de terrain guinéen devra attendre encore 12 mois avant de rejoindre les Reds, en vertu d’un accord entre les deux clubs. Le RB Leipzig a accepté de laisser filer l’une des plus grandes révélations de la saison passée contre 55 ME, mais avec la garantie qu’il restait encore une saison. Résultat, Keita sera un « Scouser » le 1er juillet 2018.