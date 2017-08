Mercato : Oxlade-Chamberlain d'Arsenal à Chelsea pour 38 ME

Véritable cadre d'Arsenal depuis plusieurs saisons, Alex Oxlade-Chamberlain va signer chez un ennemi londonien en cette fin de mercato d'été. En effet, selon Sky Sports, Chelsea vient de trouver un accord avec les Gunners pour le transfert du milieu offensif de 24 ans. Pour s'attacher les services de l'international anglais, la troupe d'Antonio Conte devrait débourser 38 millions d'euros. Un nouveau coup dur pour Arsène Wenger, qui voulait s'appuyer sur Oxlade-Chamberlain cette saison...

BREAKING: @ChelseaFC agree fee with @Arsenal for Alex Oxlade-Chamberlain, according to Sky sources #SSN pic.twitter.com/1D6ayeIluV