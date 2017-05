Mercato : OL, OM, Lens... Un attaquant nigérian affole la France

Dans : Mercato, OL, OM, MHSC, Lens.

Au vu des prix du marché actuel, un attaquant performant peut valoir des dizaines de millions d’euros. En conséquence, tout le monde est à l’affût de la moindre bonne affaire.

Même l’Olympique de Marseille, pourtant déterminé à miser plus de 30 M€ sur un buteur, pense avoir flairé un bon coup dans le championnat portugais. En effet, le média Owngoalnigeria révèle la présence d’un scout phocéen pour superviser le Nigérian Oghenekaro Etebo (21 ans). Le problème, c’est que l’OM est loin d’être seul sur cette piste.

Sans compter Leicester City et Fenerbahçe à l’étranger, l’Olympique Lyonnais, Montpellier et même le Racing Club de Lens (L2) auraient également suivi l’attaquant de Feirense contre le FC Porto (0-0) le mois dernier. On peut dire que le Super Eagle, seulement auteur de 2 buts cette saison, a de grandes chances de franchir un cap cet été. D’autant que ses dirigeants sont prêts à le libérer en cas d’offre satisfaisante.