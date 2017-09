Mercato : L'UEFA favorable à la réduction de la durée du mercato

Dans : Mercato, Ligue 1.

Tandis que les clubs anglais semblent vouloir rapidement décider d'une réduction de la durée du mercato estival, ils peuvent compter sur le soutien du président de l'UEFA. En effet, s'exprimant sur ce sujet dans les colonnes du Times, Aleksander Ceferin a confié qu'il jugeait lui aussi que le marché des transferts devait être réformé et limité à la période qui précède la reprise des différents championnats.

« Je suis conscient que des discussions sérieuses animent l'Europe concernant un raccourcissement de la période des transferts estivaux et nous suivons cela de près. De mon point de vue, ce n'est pas une bonne chose qu'un joueur commence un championnat dans un club et joue ailleurs quand le mercato s'est refermé. Il y a une longue incertitude qui s'installe. En conséquence, je dirai que la fenêtre est trop longue et je suis pour qu'elle soit raccourcie », a confié l’homme fort de l’UEFA. La FIFA, qui fixe le calendrier, ne s'est pas encore exprimée sur ce sujet.