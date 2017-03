Dans : Info, Liga.

Lionel Messi se serait bien passé d’une telle publicité, mais l’attaquant du FC Barcelone n’y est absolument pour rien. Au Pérou, une saisie record de drogue a été effectuée puisque la police locale a découvert pour 85 millions d’euros de cocaïne empaquetés dans des emballages à l’effigie de Lionel Messi. Une tentative pour tromper les douanes et les autorités qui n’a pas fonctionné, alors que la cargaison de plus d’une tonne se préparait à rejoindre l’Europe et notamment la Belgique.