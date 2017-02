Dans : Info.

Invité de Canal+ Sport vendredi, Pierre Ménès a confirmé que sa double greffe foie-rein pratiquée au mois de décembre était une totale réussite, même s'il devait encore récupérer de cette lourde intervention et surtout de son grave problème de santé . Apparu très très amaigri à l'antenne, le consultant de Canal+ a démontré qu'il n'avait rien perdu de son humour décapant et annoncé son retour à l'antenne au printemps.

« Ça va aussi bien que possible. J’ai été à l’hôpital Necker mardi. Les médecins sont enchantés des résultats des greffes. Le foie va super bien, le rein va super bien. C’est inespéré d’être dans cet état-là. C’est une rebirth. On m’avait prévenu que ça serait très dur au début et qu’après, il y aurait une montée un peu fulgurante. Je pense que je suis au début de cette montée. J’ai encore du mal à marcher. Je fais 88 kg. Ça va être difficile de me traiter de gros con à la télé. Con tout court, ça ne sera pas mal., a lancé, avec malice, Pierre Malice, avant d’avouer que son retour sur les plateaux de Canal+ était une obsession. Aujourd’hui, l’émission, je pourrais la faire. Le problème, c’est que je ne me déplace pas encore de façon optimale. Depuis que je sais que je vais être greffé, je ne pense qu’à ça. Qu’au jour où je vais revenir. »