Décès de Raymond Kopa, réaction de François Hollande

François Hollande, président de la République, a réagi à l’annonce du décès de Raymond Kopa, décédé ce vendredi à Angers à l’âge de 85 ans : « Raymond Kopa était une légende du football français. Il alliait l'intelligence du jeu à une technique remarquable. Il était un des sportifs les plus admirés de France. Raymond Kopa fut le premier footballeur moderne, une forte personnalité, dont le talent a inspiré bien des jeunes de son époque et qui suscite toujours la curiosité émerveillée des générations suivantes. J'adresse mes condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont admiré. Raymond Kopa a inspiré bien des jeunes de son époque et qui suscite toujours la curiosité émerveillée des générations suivantes ».