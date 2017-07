Cristiano Ronaldo va être papa pour la quatrième fois

Dans : Info, Liga.

Et de quatre pour Cristiano Ronaldo, et on ne parle pas de ses Ballons d’Or. L’attaquant vedette du Real Madrid a fait savoir à El Mundo qu’il allait être papa pour la quatrième fois. Sa compagne actuelle, Georgina Rodriguez est en effet enceinte. CR7 a déjà trois enfants, son fils Cristiano Ronaldo Junior né en 2010, et des jumeaux nés récemment d’une mère porteuse.