Cantona règle salement son compte à François Fillon

Eric Cantona a un avis sur tout, et l'ancien joueur de Manchester United a donc fait part de ses sentiments sur la prochaine élection présidentielle française dans une chronique qu'il réalise pour Eurosport. Et c'est François Fillon, la candidat des Républicains, qui est dans le collimateur du King Cantona. Car Eric Cantona n'a pas la mémoire courte et il se rappelle que celui qui est mis en examen pour différentes affaires avait joué les donneurs de leçon avec l'équipe de France. Et Canto, de faire un parallèle également avec Karim Benzema.

« La France est un pays vraiment étrange. Si vous êtes accusé, vous êtes exclu indéfiniment de l'équipe nationale de football, mais vous pouvez encore vous présenter à l'élection présidentielle. François Fillon a suggéré un jour d'arrêter un match si des gens manquaient de respect à l'hymne national. Je suggère que nous annulions l'élection quand les candidats se montrent irrespectueux envers la morale et l'éthiques », a lancé, avec malice, Eric Cantona, qui dans ce cas précis tire un peu sur une ambulance.