ASSE : Nolan Roux dément une relation avec Pamela Anderson

Dimanche, le JDD affirmait que Pamela Anderson avait récemment quitté Adil Rami et avait actuellement une liaison avec Nolan Roux, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. Réagissant à tout cela sur le site de France-Football, Nolan Roux a fermement démenti tout cette histoire, se demandant comme l'hebdomadaire avait pu sortir une telle rumeur.

« Je ne sais pas quel mec a sorti ça, mais bravo à lui (il rigole). Il a dû faire une grosse soirée hier soir... Je ne vois pas comment on peut sortir des choses comme ça ! Alors oui, c'est marrant une minute, les sites parodiques ne savent pas trop quoi écrire. Mais je me demande comment le journaliste du JDD a pu croire et reprendre ça ! Pamela Anderson à Saint-Étienne, ça ferait un peu bizarre (…) Ma femme a également rigolé. Mais c'est toujours un peu embêtant de recevoir des textos de gens qui se demandent comment c'est possible. Nos amis et notre famille n'y croient pas, et heureusement ! Mes potes en rigolent même. J'ai envoyé la photo à ma mère, elle m'a dit qu'ils ne savaient plus quoi inventer. Je ne suis pas un people. Franchement : moi à Saint-Étienne avec Pamela Anderson ? Mais où peut se situer le rapprochement ? », s’interroge Nolan Roux au sujet de cette pseudo liaison avec Pamela Anderson. A priori, la généreuse blonde dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, ce n'est pas pour demain, mais du côté du Gorafi on doit bien rigoler ce dimanche...