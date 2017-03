Un élu russe propose de légaliser le hooliganisme !

Dans : Foot Mondial.

Membre de la Fédération russe de football, et responsable du Democatric Party of Russia, Igor Lebedev a une idée pour le moins saugrenue si l'on en croit l'agence Associated Press. En effet, cet élu russe a proposé de faire du hooliganisme un sport organisé avec 20 combattants de chaque côté et de légaliser les violences entre supporters.

A moins d'un an et demi du Mondial, qui aura lieu en Russie, cette information suscite déjà de nombreux commentaires, car Igor Lebedev estime que ce championnat intitulé draka, combat en russe, permettrait à son pays de remporter des titres. « La Russie serait un pays pionnier dans un nouveau sport. Les fans arrivent, par exemple, et commencent à se préparer à se battre. Et ils obtiennent la réponse - défi accepté. Une réunion sera prévue dans un stade et à une heure fixée », explique très sérieusement Igor Lebedev. Ce dernier est, il est vrai, habitué à ce genre de polémique, puisque l'été dernier, lorsque les hooligans russes et anglais s'étaient affrontés à Marseille lors de l'Euro 2016, il avait jugé que « tout cela n’était pas bien terrible ».