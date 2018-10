Avec modestie, Cristiano Ronaldo se donne le Ballon d'Or 2018 !

Dans : Foot Mondial.

Luka Modric ? Antoine Griezmann ? Kylian Mbappé ? Difficile de savoir qui aura le Ballon d'Or cette année. Mais finalement, si l'on en croit le tenant du titre, ce trophée honorifique de meilleur joueur de l'année devrait encore une fois lui revenir. En effet, pour Cristiano Ronaldo, personne d'autre que lui mérite de décrocher le Ballon d'Or. Et CR7 de le dire très franchement dans un entretien accordé à France-Football, qui organise cette compétition annuelle.

Cristiano Ronaldo ne le cache d'ailleurs pas, il ne vise qu'une chose, récupérer un sixième Ballon d'Or et être tout seul au sommet de la hiérarchie. « Je l'ai dit de nombreuses fois, gagner un sixième Ballon d'Or n'est pas une obsession. Et je ne pose pas la question en ces termes-là. Je sais déjà, dans mon fort intérieur, que je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire. Bien sûr que j'ai envie de le gagner, ce sixième Ballon d'Or ! Ce serait un mensonge de vous dire l'inverse. Je bosse pour ça. Comme je bosse pour marquer des buts et gagner des matches sans que cela soit une obsession. Le Ballon d'Or, oui, je pense le mériter », a confié la star portugaise de la Juventus, qui cette saison a décroché la Ligue des champions, mais n'a pas brillé avec sa sélection nationale lors du Mondial en Russie.