Tulio De Melo échappe au crash et revient à Chapecoense

Décimé par un crash aérien en novembre dernier, Chapecoense est en pleine reconstruction. Cela passe par le recrutement de nombreux joueurs, dont Tulio De Melo.

Déjà passé par le club brésilien en 2015, l’ancien joueur du Mans et de Lille a accepté de revenir par solidarité. « Après la tragédie, le club avait besoin de recruter des joueurs. Des dirigeants m'ont appelé, l'ancien président aussi. Ils m'ont dit qu'ils comptaient sur moi, a raconté l’attaquant de 31 ans au quotidien Le Parisien. Je leur ai demandé du temps mais, en vérité, le lendemain, je savais que j'allais accepter. Je ne pouvais pas dire non. » Pourtant, Tulio De Melo avait l’opportunité de signer un gros contrat.

« Pour tout vous dire, j'avais trouvé un accord avec un club du Qatar. Il n'y avait plus qu'à signer et j'avais envie de vivre cette expérience. Evidemment, les conditions financières étaient très intéressantes, a-t-il confié. Mais la demande des dirigeants de Chapecoense m'avait touché. Vous savez, ils ont reçu des milliers de CV de joueurs du monde entier. Et je suis l'un des premiers qu'ils ont contactés. Lorsque mon ami Hélio Neto (NDLR : l'un des trois joueurs survivants actuellement en rééducation, il y a eu six survivants au total) m'a envoyé un message pour me demander de le rejoindre, à ce moment-là, ma décision était prise. »

Le club qui a sauvé Tulio De Melo

Autre paramètre qui aurait pu le dissuader, le Brésilien voulait déjà revenir à Chapecoense avant la tragédie… « En septembre dernier, le club m'avait fait une proposition, ils voulaient que je revienne. Mais les dirigeants de Recife n'ont pas voulu me laisser partir, a révélé l'attaquant. Sur le coup, j'étais vraiment déçu, je leur en ai voulu... (long silence). Je suis très croyant. Pour moi, comme on dit ici, c'est un "livramento". La protection de Dieu. » Après ce témoignage, on ne peut que saluer le retour de Tulio De Melo à Chapecoense.