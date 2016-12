Officiel : Carlos Tevez rejoint Shanghai pour un salaire hallucinant

Dans : Foot Mondial, Mercato.

Boca Juniors et le Shanghai Shenhua ont officialisé le transfert de Carlos Tevez, qui avait rejoint son club de cœur après la finale de Ligue des Champions perdue avec la Juventus en 2015. L’Apache avait annoncé depuis quelques temps son départ vers la Chine, et il va rejoindre l’un des clubs les plus ambitieux du championnat asiatique. Son salaire va faire un bond incroyable, puisqu’il va passer de 2 ME par an avec la formation de Boca Juniors, à près de 40 ME par saison, ce qui en ferait bien évidemment le joueur de football le mieux payé de la planète, devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.