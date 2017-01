Équipe type de l'année 2016 : La France en tête de gondole

Dans : Foot Mondial, Foot Europeen, Equipe de France.

Pour fêter la nouvelle année, le journal L'Equipe a publié, ce lundi, son équipe type de 2016 en conclusion d'une saison riche en émotions footballistiques.

L'année 2016 a notamment été marquée par la victoire du Real Madrid de Zinédine Zidane en Ligue des Champions, mais aussi par le premier succès majeur de la sélection portugaise lors de l'Euro en France. Fer de lance de ces deux équipes, Cristiano Ronaldo, récemment élu Ballon d'Or pour la quatrième fois, fait logiquement partie de l'équipe type de 2016 à la droite de l'attaque. Seul Portugais à figurer dans ce 11 mondial, CR7 retrouve cependant à ses côtés trois Merengue : les défenseurs Sergio Ramos et Marcelo puis le milieu Luka Modric.

Outre le Real de Zizou, la Juventus, représentée par Alves, Bonucci et Buffon, et le Barça, récompensé avec Messi et Suarez, les seuls rescapés de l'équipe type de 2015, les Bleus sont aussi à l'honneur. En effet, la France est l'un des trois pays les mieux représentés avec deux joueurs, une première depuis 2007. Puisque Antoine Griezmann figure à la pointe de l'attaque de cette équipe grâce notamment à son très bon Euro avec le groupe de Didier Deschamps alors que N'Golo Kanté est placé dans l'entrejeu à la faveur de son titre de Champion d'Angleterre avec Leicester.

L'Equipe type Monde 2016 : Buffon - Dani Alves, Bonucci, Ramos, Marcelo - Messi, Kanté, Modric, Cristiano Ronaldo - Griezmann, Suarez.