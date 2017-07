Confed Cup : Julian Draxler meilleur joueur de la compétition

Dans : Foot Mondial, PSG.

Alors que l'Allemagne vient de remporter la première Coupe des Confédérations de son histoire en battant le Chili (0-1), Julian Draxler a été élu meilleur joueur de cette compétition mondiale. Auteur d'un but et d'une passe décisive, le joueur du Paris Saint-Germain a brillé avec sa sélection. Pour les autres récompenses individuelles, Timo Werner (Allemagne) a terminé meilleur buteur avec trois réalisations, et Claudio Bravo (Chili) a remporté le trophée de meilleur gardien.