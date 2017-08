Real : La suspension de Cristiano Ronaldo dégoûte Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Interrogé sur la longue suspension de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Zinedine Zidane est monté au front pour défendre son attaquant portugais.

Zinedine Zidane regrettera peut-être d'avoir fait rentrer Cristiano Ronaldo sur la pelouse du Camp Nou dimanche dernier. Si le Ballon d'Or a permis aux siens de s'imposer dans le match aller de la Supercoupe d’Espagne contre le Barça (1-3), il a surtout pris un double carton jaune en deux minutes pour avoir enlevé son maillot en célébrant son but et à cause d'une simulation dans la surface catalane. Jugeant son exclusion sévère, CR7 a ensuite poussé l'arbitre pour manifester son mécontentement. Sauf que ceci est répréhensible, et la Ligue espagnole lui a donc infligé cinq matchs de suspension lundi. Une décision qui rend Zinedine Zidane fou de rage.

« Je suis très en colère pour la sanction de Cristiano. Je ne vais pas me mettre à parler des arbitres, mais quand tu regardes et que tu vois ce qu’il s’est passé, penser que Cristiano ne va pas jouer avec nous pendant 5 matchs. Quelque chose se passe. Je suis en colère et c’est pareil pour lui. J’ai été très clair dans ma réponse. Ce qui s’est passé est passé. Mais tu vois tout cela au final, je crois que 5 matchs c’est beaucoup. J’espère qu’ils le verront bien quand le comité se réunira. Je suis en colère », a lancé, sur AS, l'entraîneur du Real, qui devra donc se passer de Cristiano pendant plusieurs semaines, à commencer lors du match retour de la Supercopa face à Barcelone mercredi.