Real : Intouchable, Cristiano Ronaldo veut remettre ça en 2017

Et encore un titre supplémentaire pour Cristiano Ronaldo. Vainqueur de la Ligue des Champions et de l’Euro 2016, l’attaquant du Real Madrid rafle toutes les récompenses.

Car après le Ballon d’Or, le Portugais a été élu meilleur joueur en 2016 lors des Globe Soccer Awards. De quoi conclure une année de rêve pour CR7, sans doute la plus belle de sa carrière, comme il l’a souligné dans une vidéo. L’occasion pour lui de glisser un petit mot à ses détracteurs.

« Collectivement et individuellement, ce fut probablement ma meilleure année, a réagi le Merengue. Nous avons remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, un titre majeur avec le Portugal pour la première fois, le Ballon d'Or, le Mondial des clubs... Je ne peux pas demander plus. Les gens qui douteraient encore de moi, du Real ou du Portugal, ont désormais des preuves. Car nous avons tout gagné. »

Un nouveau défi pour Ronaldo

« Donc, c'était une année incroyable. Je suis tellement heureux. C'était une année fantastique, individuellement et collectivement. L'an prochain, on va essayer de faire la même chose, a annoncé Ronaldo. On sait que ce sera difficile parce que c'est presque impossible mais chaque année est un défi pour moi donc je vais faire de mon mieux tout le temps. » La course aux titres est donc relancée.