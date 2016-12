En Espagne, on réclame la prison pour Messi

Dans : Liga, Foot Europeen.

Les cas de fraude fiscale s’accumulent dans le milieu du football. Avant même les dernières révélations des Football Leaks, certains joueurs n’ont pas échappé à la justice.

On pense notamment à Lionel Messi, accusé d’avoir dissimulé une somme de 4,1 millions d’euros liée à ses droits d’image. Un délit qui a valu à l’attaquant du FC Barcelone, ainsi qu’à son père, une peine de prison de 21 mois en juillet dernier. Bien sûr, l’Argentin n’a pas été incarcéré, les peines inférieures ou égales à deux ans étant aménagées en Espagne, sauf en cas de récidive. De quoi provoquer la colère de l’économiste Luis Garicano.

« Dans le monde du football, on s'est retrouvé confronté à un énorme cas de fraude mais personne ne finit en prison, a-t-il dénoncé dans El Español. Aux Etats-Unis, Messi serait déjà en prison. Mais en Espagne, il est presque impossible d'aller en prison pour un délit fiscal. » Rappelons que Messi n’est pas le seul footballeur à profiter de cette clémence. Par exemple, son coéquipier en club et en sélection Javier Mascherano a été condamné à un an de prison suite à un accord avec le fisc.