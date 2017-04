Barça : Neymar prêt à dire yes aux Anglais pour 22ME par an

Dans : Liga, Premier League, Mercato.

Alors qu'il rêve de jouer en Premier League malgré ses bonnes prestations sous le maillot du FC Barcelone, Neymar voit deux courtisans de choix débarquer pour lui avec un pont d'or.

« J’aime le style de jeu et les équipes de la Premier League, et qui sait, un jour, je pourrais vouloir y jouer... ». Fin mars, Neymar ouvrait clairement la porte au championnat anglais, en clamant notamment son admiration pour Manchester United et Chelsea. Pas étonnant donc de voir que ces deux clubs sont désormais à l'affût pour recruter l'attaquant brésilien. En effet, selon The Sun, les Red Devils et les Blues sont prêts à proposer un salaire annuel de 22 millions d'euros à la star du Barça. Un montant qui ferait de lui le footballeur le mieux payé au monde devant Cristiano Ronaldo et Messi.

Cette offre, Neymar la prend forcément en considération même s'il vient de prolonger son contrat avec le FCB jusqu'en 2021. Malgré cela, Neymar ambitionne toujours de devenir le meilleur joueur du monde, au niveau sportif et financier. Par conséquent, et alors que Messi et Suarez lui font de l'ombre en Liga, Neymar songerait au départ. Et José Mourinho serait particulièrement intéressé pour assouvir ses désirs à Manchester United, qui se dit prêt à lever la clause libératoire de Neymar fixée à 200 ME si l'international brésilien le souhaite. Le danger approche donc pour le Barça...