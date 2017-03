Mercato : Neymar fait un appel du pied vers la Premier League

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Alors qu'il vient de prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2021, Neymar se verrait bien jouer dans le championnat anglais un jour...

Très bon depuis son arrivée au Barça en 2013, Neymar a franchi un véritable pallier cette saison. Décisif lors des grands rendez-vous, et notamment lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG (6-1), où il a sauvé son équipe dans les dernières minutes de jeu avec deux buts et une passe décisive, l'attaquant brésilien est en train de prendre la relève de Messi. Star du football mondial et Ballon d'Or en puissance, le joueur de 25 ans est courtisé par tous les grands clubs européens. S'il a failli signer à Paris l'été dernier, l’international auriverde vient d'avouer un petit faible pour la Premier League...

« La Premier League ? J’aime le style de jeu et les équipes. Et qui sait, un jour, je pourrais vouloir y jouer, oui. C’est un championnat qui me surprend. J’admire Manchester United, Chelsea, Arsenal ou Liverpool. Les équipes sont toujours là et luttent toujours pour le titre. Vous ne savez jamais qui va gagner ou qui sera champion, c’est toujours une inconnue. Leicester était très bon, a fait une grande saison l’année dernière, ils étaient champions devant la concurrence et donc nous devons les respecter en Ligue des Champions. Ensuite, vous avez les entraîneurs de haut niveau comme Mourinho et Guardiola. Ce sont des entraîneurs avec qui tout joueur veut travailler », a lancé, dans les colonnes de AS, Neymar, qui semble donc prêt à céder au chant des sirènes anglaises dans les années à venir. Les clubs de Premier League sont prévenus...