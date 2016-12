ASSE : Un mercato avec salary-cap, Sainté est dépassé accuse un ancien

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Depuis plusieurs saisons, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont mis en avant leur politique de salary cap histoire de montrer que les Verts ne font pas et ne feront pas n'importe quoi au mercato. Et on l'a vu lors des récentes révélations sur les salaires des footballeurs en Ligue 1, cette attitude de l'ASSE n'est pas fictive puisque des paliers sont effectivement respectés. Cependant, répondant au site de Winamax, un ancien joueur de l'AS Saint-Etienne estime que cette position a beau être honorable, elle est désormais totalement dépassée.

« Je crois que c'est malheureusement la fin d'un système qui n'a marché que deux ou trois saisons. Attention, cela reste un club stable désormais mais on a envie de voir l’ASSE juste derrière Paris ou Monaco. Là, il y a encore un gouffre. Dans le recrutement, il faut changer cette politique du salary cap qui s'essouffle sur la durée. Il y a des joueurs intéressants, notamment défensivement, mais ce mode de fonctionnement a ses limites », explique Hérita Ilunga, qui a joué entre 2003 et 2007 sous le maillots de l’AS Saint-Etienne et qui est désormais consultant de SFR Sports. Il n'est cependant pas acquis que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer changeront leurs habitudes, même si l'ASSE pique un peu du nez en Ligue 1.