ASSE : Un lion ne demande qu'à rugir chez les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

S’il semble s’imposer comme un titulaire aux yeux d’Oscar Garcia à l’AS Saint-Etienne, Loïs Diony n’a toujours pas marqué en championnat depuis son transfert en provenance de Dijon cet été. Après la victoire des Verts à Dijon ce week-end, l’attaquant de 24 ans s’est comparé à un « lion qui n’a pas mangé de viande depuis deux mois ». Pour lui, l’objectif est clair : marquer, et vite !

« Je suis content parce que j'ai des situations et pas content parce que je ne les ai pas mises au fond. J'ai été un peu sifflé par le public mais applaudi par une certaine partie et je ne retiendrais que ça. En début de saison on était un peu dans le flou car l'équipe était remaniée, avec pas mal d'arrivées. Le coach et son staff ont mis quelque chose en place et ça marche bien pour nous. On espère que ça va continuer. Bien sûr que j'attends mon premier but avec impatience. Demandez à un lion qui n'a pas mangé de viande depuis deux mois s'il a faim ou pas » a confié le nouvel attaquant de l’ASSE, qui va devoir vite se montrer efficace s’il veut rester dans le onze de départ d’Oscar Garcia, qui peut compter sur des joueurs plus décisifs sur les postes offensifs (Cabella, Bamba, Hamouma).