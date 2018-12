ASSE : Sainté à ce niveau-là, il n'avait plus vu ça depuis un bail

Dans : ASSE, Ligue 1.

Largement vainqueur de Dijon samedi à Geoffroy-Guichard (3-0), Saint-Etienne a terminé l’année 2018 en beauté, au pied du podium. A l’évidence, l’équipe de Jean-Louis Gasset a trouvé une carburation très intéressante, qui lui permet d’avoir de grands objectifs pour les six prochains mois. Observateur attentif des matchs de l’ASSE, Robert Herbin est souvent critique à l’égard des Verts. Mais après cet ultime match de l’année, le Sphynx n’avait que des compliments à faire aux partenaires de Wahbi Khazri. Et il espère maintenant que cela va durer dans le temps…

« On peut faire un bilan très positif de ce match. Je ne sais pas si on peut dire que ce fut une promenade mais nos adversaires n'étaient pas redoutables. Le ballon leur échappait des pieds. On a vite compris qu'ils étaient en manque de confiance. C'est une situation terrible lorsqu'on est footballeur. Je l'ai vécu et ce ne sont pas des moments agréables. Rien ne marche, même si vous faites preuve de volonté. C'est ce qui s'est produit. Les Dijonnais ont vite compris que nous avions la maîtrise. Depuis quelque temps, il y a eu comme une sorte de réveil au niveau de l'exigence technique » s'est enflammé l'ancien joueur stéphanois dans Le Progrès, avant de conclure. « Ce match a été l'un des plus aboutis auquel j'ai pu assister sur le plan technique de la part des Verts. C'est très encourageant. Cette victoire stéphanoise est d'autant plus encourageante que l'équipe était modifiée en raison des absences. On arrive à la trêve avec des ambitions à faire valoir. Celle par exemple d'accrocher une 4e place. C'est dans le domaine du possible » a expliqué un Robert Herbin totalement sous le charme de cette équipe stéphanoise qui a enthousiasmé Geoffroy-Guichard en cette fin d’année. Rendez-vous le 5 janvier prochain contre l’Olympique Strasbourg en Coupe de France pour voir si la dynamique sera entretenue en 2019.