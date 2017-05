ASSE : Successeur de Galtier ? Claude Puel répond

Dans : ASSE, Ligue 1, Premier League.

Christophe Galtier n’a pris personne au dépourvu en annonçant au début du mois de mai la fin de son aventure à l’AS Saint-Etienne, après neuf ans de très bons et très loyaux services.

La succession est ouverte et les noms commencent à se multiplier, ce qui est logique pour un poste qui demeure dans le haut du pavé du football français. Celui de Claude Puel est apparu, et ce n’est pas par hasard. Après un passage chaotique à Lyon, le technicien s’est refait une santé du côté de Nice, débarquant ensuite l’été dernier avec Southampton. Si les résultats sont une nouvelle fois très satisfaisants avec les Saints, qui continuent de squatter la première partie de tableau malgré la perte de leurs meilleurs joueurs chaque été, des tensions sont apparues dans le vestiaire, au point que son limogeage soit évoqué pour cet été.

C’est cette perspective qui aurait provoqué l’intérêt de la formation du Forez. Mais selon France Bleu, Claude Puel a directement répondu aux dirigeants stéphanois en affirmant qu’il ne comptait pas changer d’air à l’intersaison, et qu’il liait son avenir avec le club côtier de Premier League, excluant un retour en France aussi rapide. Une piste de moins donc, alors que chez les Verts, les noms qui reviennent avec le plus d’insistance sont ceux de Willy Sagnol et Antoine Kombouaré.