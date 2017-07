ASSE : Sainté débarque au Brésil pour son mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne s'est attachée les services de Loïs Diony et Saidy Janko la semaine passée, mais Oscar Garcia a été très clair, il attend encore quatre joueurs et si possible rapidement, le nouvel entraîneur de l'ASSE ayant besoin d'avoir son effectif complet sous la main dans les meilleurs délais. Mais malgré ce désir assumé de Garcia, les affaires ne se font pas d'un claquement de doigts et les Verts négocient sur plusieurs dossiers, mais ne peuvent pas aller plus vite que la musique.

Ainsi, le cas Jordan Veretout paraît bien engagé, mais ce dernier est lui nettement moins pressé de signer, souhaitant voir ce qui l'attend éventuellement à Saint-Etienne la saison prochaine. Selon Le Progrès, les dirigeants de l'ASSE sont, eux, être très optimistes sur la possibilité de vite trouver un accord avec Aston Villa concernant Veretout. Mais le quotidien régional affirme ce mardi que des pistes pourraient être activées au Brésil. En effet, le club a demandé à Ilan de prendre rapidement le chemin de l'Amérique du sud. Et si l'ancien joueur brésilien, qui a intégré la cellule de recrutement des Verts, a mis le cap vers le Brésil ce n'est pas pour prendre des vacances, mais bel et bien activer des dossiers. De là à imaginer la venue rapide d'un ou deux renforts brésiliens...