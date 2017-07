ASSE : Saint-Etienne est tout vert à cause de La Viola

Dans : ASSE, Mercato, Serie A.

Alors qu'Oscar Garcia éprouve les pires difficultés à renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, la Fiorentina est en passe de recruter deux anciens joueurs de l'ASSE.

Si la préparation estivale des Verts se passe plutôt bien, avec deux victoires (ACA, Dijon), un nul (Real Sociedad) et une défaite (Nyon) au compteur, difficile d'en dire autant pour le marché des transferts... Après avoir renforcé la pointe de son attaque et le couloir droit de sa défense en recrutant Diony et Janko, l'ASSE attend encore cinq renforts. Mais ceux-ci ne semblent pas aux portes du Chaudron. La faute à la Fiorentina. Tout proche de recruter Jordan Veretout pour de bon, suite à son prêt fructueux de la saison dernière, l'ASSE a vu La Viola surenchérir sur l'ancien milieu de terrain de Nantes. Ce qu'Aston Villa a aimé puisque Veretout doit signer son nouveau contrat italien ce mardi... juste avant Valentin Eysseric ?

Selon le Corriere dello Sport, l'ancien joueur de Saint-Etienne devrait lui aussi jouer sous le maillot de la Fio la saison prochaine. Plutôt bon l'an dernier à Nice, où il a marqué huit buts lors de sa dernière année de contrat, le milieu offensif va signer un bail longue durée avec le club italien mercredi. Cet été, la Fiorentina reverdit son entrejeu. Ce qui rend l'ASSE tout vert...