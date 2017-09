ASSE : Ruffier, le jeu, les supporters... Garcia a le sourire

Dans : ASSE, Ligue 1.

Oscar Garcia, entraîneur de l'ASSE, après la victoire à Dijon (0-1) : « Il a fallu souffrir pour gagner. On ne gagne pas sans sacrifice. Ce sera toujours comme ça. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Avec le travail et les efforts, on peut faire des choses. Le bilan est excellent avec un nouvel entraîneur et des gros matchs. Je crois qu'on peut être très contents. Je suis sûr que nous jouerons mieux, petit à petit. Ce n'est pas facile de changer les choses rapidement. Oui, on a un très bon gardien. Tout le monde connaît Ruffier et ce qu'il peut faire. C'est l'un des meilleurs que j'ai connu. Nous devons avoir plus d'efficacité, mais nous nous sommes créés plusieurs opportunités par notre jeu très offensif. Je suis très content pour nos supporters qui peuvent rentrer à la maison très heureux ».