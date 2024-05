Vente ASSE ‍: L'officialisation c'est pour mercredi ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne ne sait pas encore si elle jouera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, mais Roland Romeyer et Bernard Caiazzo n'en seront plus les propriétaires.

Les Verts ont pris un brutal coup d'arrêt dans la course aux deux tickets directs pour la Ligue 1 en étant tenus en échec par Rodez, vendredi soir à Geoffroy-Guichard. Même si l'ASSE devra probablement passer par les barrages d'accession, jamais simple pour le club de Ligue 2, les actuels propriétaires du club n'ont eux aucun doute sur leur avenir. En effet, Bernard Lions, qui suit Sainté pour le compte de L'Equipe depuis de longues années, révèle ce lundi qu'une réunion du Comité social et économique de l'ASSE est programmée mercredi avec un seul point à l'ordre du jour, la vente du légendaire club français. Un préalable obligatoire à un changement de propriétaire. Plusieurs fois annoncée, cette cession des Verts par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer va donc se concrétiser, la montée en Ligue 1 n'étant pas une clause obligatoire.

Notre confrère confirme que le repreneur sera Ivan Gazidis, ancien DG d'Arsenal et de l'AC Milan, qui est à la tête de Kilmer Sports Venture, une filiale de Kilmer Groupe, dirigée par un Canadien, Larry Tanenbaum. Ce dernier devrait s'associer avec d'autres investisseurs américano-chinois pour s'offrir l'AS Saint-Etienne pour un prix qui ne dépassera pas les 20 millions d'euros . Bernard Lions précise que si le calendrier s'accélère subitement concernant la vente des Verts, c'est que jeudi prochain les deux actuels dirigeants stéphanois passent devant la DNCG et que cette cession va permettre de ne pas avoir à expliquer comment ils pourront assumer le déficit structurel du club, 15 à 20 millions d'euros la saison prochaine s'ils ne cèdent pas l'ASSE. Une nouvelle ère va donc débuter dans le Forez, reste à avoir si cela sera en Ligue 1 ou en Ligue 2, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand même.