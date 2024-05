L'ASSE rachetée par l'ancien président de l'OL ‍?

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne devrait être vendu de manière imminente. Reste à connaitre l'identité de l'heureux élu même si l'on sait déjà que ce ne sera pas Santiago Cucci.

Les Verts ont encore une chance de monter en Ligue 1 en cette fin de saison. Rien ne parait gagné mais les espoirs restent grands. Surtout que les fans et observateurs du club du Forez n'ont pas eu grande-chose à se mettre sous la dent ces dernières années. Et on ne peut pas vraiment dire que la situation en interne rassure. Si sportivement tout va plutôt bien, les finances de l'ASSE ont longtemps été au plus mal. Les deux président du club français, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, le savent et sont plus que jamais ouverts à une vente. Mais il reste bien difficile de savoir qui sera l'heureux élu. Déjà, on sait que ce ne sera pas l'ancien de l'OL, Santiago Cucci.

Santiago Cucci à l'ASSE, c'est non

90e+5 : ⏹️ C’est terminé à GG. Que de regrets à la sortie de ce multiplex… Il reste une journée pour aller chercher autre chose qu’un play-off.



💚 1-1 🟡 #ASSERAF pic.twitter.com/BtfjUFo7Ck — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 10, 2024

C'est en effet ce qu'annonce ces dernières heures L'Equipe, qui donne même les raisons pour lesquelles l'ancien président intérimaire des Gones a jeté l'éponge. « Ce ne sera pas à Santiago Cucci, épaulé par Michaël Benabou, 118e fortune de France en 2023. Dans l'entourage professionnel du Basque Cucci, ancien président intérimaire de l'OL en 2023 et également candidat à la reprise de Bordeaux (L2), on explique que son retrait résulte de l'étude de la data room. Elle aurait révélé trop de cadavres dans les tiroirs », note le média français. Cependant, L'Equipe souligne que cette raison donnée est à prendre avec des pincettes. Depuis quelque temps, Jean-François Soucasse, président exécutif de Saint-Etienne, a redressé la situation et presque réglé les procédures en cours (litige au prud'hommes avec Stéphane Ruffier, rachat à l'État des parts sociales enlevées à Adao Carvalho par Roland Romeyer etc...). Pour le média, Santiago Cucci ne se verrait tout simplement pas rivaliser avec le projet d'Ivan Gazidis. L'homme d'affaires, passé par Arsenal de 2009 à 2018 en tant que Directeur Général, semble donner le plus de garanties avec son groupe canadien Kilmer. D'après certains échos, la vente de l'ASSE pourrait être annoncée avant la dernière rencontre de Ligue 2 à QRM vendredi prochain. Patience donc.