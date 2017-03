ASSE : Roland Romeyer menace de démissionner

Dans : ASSE, Ligue 1.

La rivalité entre les élus stéphanois et les actuels dirigeants de l'AS Saint-Etienne a éclaté au grand jour ce dimanche, lorsque la remise d'une médaille au plus ancien footballeur licencié à l'ASSE s'est déroulée sur un parking devant Geoffroy-Guichard, le club n'ayant pas autorisé l'utilisation des salons. Ce mercredi, réagissant à cette polémique, Roland Romeyer se défend et accuse la mairie de Saint-Etienne d'avoir tout fait pour que cette situation dégénère juste avant les négociations pour un éventuel rachat du Chaudron.

Le co-président revient dans un premier temps sur le fiasco de dimanche. « Les jours de match, le club est locataire exclusif du stade. C’est nous qui avons les clés. Là, c’est comme si un propriétaire s’amène chez son locataire sans prévenir. C’est costaud et impoli. Je n’avais pas été prévenu et je n’ai pas été invité non plus. Mon directeur de la communication a reçu un communiqué de la ville le vendredi, à 20 h 06. J’étais scotché que l’on organise un truc sans consulter le club », explique, dans L’Equipe, Roland Romeyer, qui évoque ensuite les négocations qui débuteront début avril pour aboutir à un éventuel accord pour la vente de Geoffroy-Guichard.

Et là, le co-président de l’AS Saint-Etienne monte rapidement dans les tours. « Lorsque nous avons racheté le centre de L’Étrat à l’ancienne municipalité, nous avons négocié avec des gens intelligents. Gaël Perdriau (Ndlr : le maire actuel de Saint-Etienne) a promis que les domaines travaillaient sur l’expertise du stade et qu’ils nous donneraient le prix avant fin décembre. On est mi-mars et on n'a rien du tout (…) Si c’est nécéssaire d’être propriétaire du stade ? Quand je vois que tous les grands clubs en sont propriétaires et ce que fait notre voisin, oui. Quand tu as la maîtrise de la gestion de ton outil, tu travailles comme tu veux. Tout dépendra de ce que veut mon interlocuteur. Plus on attend, moins les prêts seront intéressants. Si on ne peut pas y arriver, il faudra chercher quelqu’un pour remplacer Romeyer », menace très clairement le dirigeant de l’AS Saint-Etienne.