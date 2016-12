ASSE : Recruter à Ludogorets, Saint-Etienne vise trop haut

Dans : ASSE, Mercato.

Après sa belle prestation contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (2-2, le 6 décembre), le milieu offensif du Ludogorets Razgrad, Wanderson (28 ans), a tapé dans l’oeil de l’AS Saint-Etienne.

Au vu de la description de Pierre Vuillemot, journaliste du site spécialisé Footballski, on comprend pourquoi. « Wanderson est un vrai bon joueur de ballon, petit gabarit et élément clé dans l'attaque de Ludogorets, a confié notre confrère à envertetcontretous.fr. Il s'est installé progressivement au club mais est aujourd'hui une pièce maîtresse avec toute la colonie brésilienne présente à Ludogorets. »

« Il a une belle vision du jeu, mais surtout une grosse capacité dans les prises de décision rapide, a-t-il poursuivi. Du coup, quand t'as une armada offensive comme Ludogorets, ça va très vite et ça fait rapidement mal, surtout dans un championnat comme le championnat bulgare où il y a un grand écart de niveau entre les premiers et le reste du championnat. »

Wanderson, c’est très cher

Mais s’il veut conclure ce dossier, le club stéphanois, également intéressé par l’autre attaquant de Ludogorets Cafu (25 ans), devra faire un gros effort financier. « Je peux déjà dire que ça me semble tout simplement impossible qu'un club comme Sainté arrive à faire venir Wanderson, et encore moins Cafu, a prévenu Pierre Vuillemot. Sauf en déboursant grosso modo 8/10M€ sur le premier, et 12/15M€ sur le second. » A ce prix, l’ASSE ira sûrement voir ailleurs.