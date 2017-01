ASSE : Pierre Ménès se paye les supporters des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Anthony Mounier, qui avant même de signer a reçu un accueil glacial de la part des supporters stéphanois, qui ont fait connaître leur opinion par une banderole au centre d’entrainement de l’ASSE ce jeudi, va devoir briser la glace.

Un rendez-vous entre les différentes parties va être prévu prochainement histoire de mettre tout cela à plat, mais pour Pierre Ménès, c’est quand même beaucoup de foin pour pas grand-chose, et les fans stéphanois feraient mieux d’encourager un nouveau venu au sein d’une attaque qui n’avance pas. « Les supporters des Verts qui ne veulent pas de Mounier. Il n’a pas l’air bien venimeux. C’est vrai, ils ont tellement de bons attaquants… Accablant de bêtise », a dénoncé le consultant de Canal+, qui n’a jamais apprécié les rivalités chez les supporters et surtout ce que cela peut parfois engendrer. Il reste qu’Anthony Mounier, qui n’a quasiment pas joué de la saison chez une équipe de milieu de tableau du championnat italien (six matchs en Serie A), a plutôt intérêt à être bon sous le maillot des Verts, sous peine de connaître un prêt difficile.