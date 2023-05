Le mercato de l'ASSE chamboulé par cette bonne affaire

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Onzième de la Ligue 2 malgré un début de saison catastrophique, l'AS Saint-Étienne est presque assuré de se maintenir dans l'antichambre du football français. Les Verts sont en passe de réaliser plusieurs opérations rapides sur le marché des transferts.

Avec la relégation en Ligue 2 et les mauvais résultats, les finances de l'ASSE ont été drastiquement dégradées. Saint-Étienne, autrefois considéré comme un club attractif du championnat français, doit se contenter de joueurs plus secondaires. Néanmoins, le club du Forez a mis la main sur une pépite française, Niels Nkounkou. Prêté à l'AS Saint-Étienne jusqu'à la fin de la saison, le défenseur latéral gauche s'est immédiatement imposé dans la formation de Laurent Batlles comme un élément essentiel de l'équipe. Le joueur de 22 ans appartient à Everton, menacé d'une descente en deuxième division. L'ASSE aimerait recruter définitivement Nkounkou mais l'opération risque de coûter beaucoup d'argent. Heureusement, les Verts sont proches de vendre un joueur, ce qui pourrait débloquer leur mercato.

L'ASSE remercie Brest pour signer sa pépite

Selon les informations du média Peuple Vert, le Stade Brestois veut lever l'option d'achat fixée dans le contrat de Mahdi Camara. Le milieu de terrain est prêté par Saint-Étienne à Brest et l'actuel quinzième de la Ligue 1 prévoit de le signer. Cela permettrait à l'ASSE de percevoir une indemnité de 3 millions d'euros. Ce qui aiderait fortement l'ASSE à s'offrir les services de Niels Nkounkou. Le numéro 27 stéphanois, élu meilleur joueur de Ligue 2 en avril, a fait la première partie de la saison à Cardiff City, en deuxième division anglaise, avant d'exploser à Saint-Étienne où il a inscrit 7 buts en 17 apparitions en Ligue 2. Un total et des performances qui ont permis aux Verts de s'éloigner de la zone de relégation. Les dirigeants stéphanois vont pouvoir commencer à réfléchir pour la saison prochaine et à se donner les moyens pour revenir le plus rapidement possible en Ligue 1.