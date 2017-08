ASSE : Perrin n’a pas besoin d’un plan anti-Neymar pour le stopper

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

Impressionnant pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Neymar risque de faire des dégâts dans toutes les défenses de Ligue 1.

Sa prochaine victime ? Ce sera peut-être l’AS Saint-Etienne. En déplacement au Parc des Princes vendredi soir, les Verts savent à quoi s’attendre. Mais la mission serait trop simple si l’attaquant brésilien était le seul danger à surveiller. Du coup, les coéquipiers de Loïc Perrin ne se focalisent pas sur Neymar.

« Non. Pas de plan particulier. Neymar est un joueur exceptionnel qui fait partie des trois meilleurs joueurs au monde et c'est excitant de se mesurer à un tel joueur. Parfois la soirée n'est pas facile à vivre mais c'est super de voir de tels joueurs en Ligue 1. Mais il n'y a pas que Neymar dans cette équipe, a rappelé le défenseur central. Il ne peut pas jouer tout seul. Il arrive à faire des différences incroyables individuellement mais le danger peut venir de partout. »

Perrin n’a pas regardé le PSG

« On connaît un peu les autres car le PSG n'a pas beaucoup changé son effectif. Et Neymar on le connaît pour l'avoir vu jouer à Barcelone, a ajouté le capitaine stéphanois. Je n'ai pas l'impression qu'il a pu avoir des problèmes d'adaptation. Je n'ai pas spécialement regardé les matchs. J'ai vu qu'il avait été décisif dès son premier match. C'est un joueur exceptionnel. » L’occasion pour Perrin de se confronter à la nouvelle star du championnat.