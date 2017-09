ASSE : Pas besoin de mercato quand on a ces deux-là

Dans : ASSE, Ligue 1.

Nouvel entraineur et un grand chamboulement dans l’effectif, il y a eu du changement au sein de l’ASSE cet été. Pour le moment, cela fonctionne sur le plan comptable puisque, sans développer un jeu aussi léché que ne l’aimerait Oscar Garcia, les Verts sont sur la dernière marche du podium. Néanmoins, sur le terrain, c’est surtout la bonne vieille recette de la défense solide qui fonctionne. Et pour cela, pas besoin des recrues du marché des transferts quand on a Loïc Perrin et Stéphane Ruffier pour garder le fort, comme le remarque la légende de l’ASSE Robert Herbin.

« La cohésion collective n’est pas encore là. Heureusement que l’on a eu un Stéphane Ruffier efficace dans les buts et un Loïc Perrin qui a su maintenir la direction de sa défense. Ils ont été les deux points forts de l’équipe incontestablement. Ils sont au-dessus. Stéphane montre de belles qualités, on le sent libéré. Loïc donne tout ce qu’il a de meilleur. Il a fait preuve d’une grande lucidité et ne commet jamais de mauvais gestes. Il a rendu une copie quasi parfaite. Il est rassurant et donne confiance à son équipe dans les moments difficiles. Dommage qu’il ne transmette pas son exigence personnelle aux autres », a souligné dans Le Progrès l’ancien entraineur de Saint-Etienne, persuadé que les joueurs du Forez feraient bien de s’inspirer du niveau, de la régularité et de la motivation de leur gardien ainsi que de leur capitaine.