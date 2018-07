ASSE : Khazri à Sainté, un énorme hic complique le deal !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Récemment, L’Equipe affirmait que le transfert de Whabi Khazri à Saint-Etienne était imminent. Le son de cloche est très différent Outre-Manche...

Et pour cause, le Roker Report affirme que les dirigeants de l’ASSE doivent faire face à une féroce concurrence pour s’attacher les services de l’international tunisien, dont les performances à la Coupe du monde ont éveillé l’intérêt de plusieurs formations européennes. En effet, le média britannique affirme que trois clubs se sont positionnés.

L’ASSE donc, mais également un club belge et un club portugais dont les noms n’ont pas filtré. Les trois clubs auraient d’ores et déjà proposé 7,5ME à Sunderland pour Whabi Khazri. Trois offres… refusées ! Gourmand, le club de 3e division anglaise aurait bien l’intention de faire monter les enchères pour récupérer la plus grosse somme d’argent possible avec l’ancien meneur de jeu de Bastia. Autant dire que ce dossier pourrait bien tourner au vinaigre pour les dirigeants stéphanois, dont le budget n’est pas illimité. D’autant qu’en parallèle, ils visent également toujours Rémy Cabella…