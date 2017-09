ASSE : OM, Garcia, le Chaudron... Cabella explique son choix

Dans : ASSE, Mercato, OM.

Officiellement présenté à la presse ce lundi, Rémy Cabella a expliqué les différentes raisons pour lesquelles il a choisi de rejoindre l'AS Saint-Etienne au cours du dernier mercato estival.

Cet été, avec l'arrivée d'Oscar Garcia sur son banc de touche, le club du Forez a effectué sa mue. En recrutant sept nouveaux joueurs, dans tous les secteurs du jeu, le coach espagnol a renforcé son effectif en apportant du sang neuf. Parmi les arrivées, celle de Rémy Cabella est particulièrement louable. Débarqué lors du dernier jour du mercato, le milieu offensif de 27 ans a été prêté sans option d'achat par l'OM. Remplaçant à Marseille, l'ancien joueur de Montpellier était courtisé en L1, et notamment par Nice et Nantes, mais au final, il a choisi de rejoindre l'ASSE grâce à la présence d'Oscar Garcia.

« J'ai vraiment été très bien accueilli, je suis très content d'être ici. J'ai eu plusieurs opportunités en Ligue 1, mais l'ASSE était la meilleure ! Le coach et le groupe m'ont convaincu. J'étais déterminé à rejoindre Saint-Etienne, même sans Coupe d'Europe. Le mercato avec l'OM ? Je n'étais pas trop stressé durant le mercato. J'attendais juste le dernier jour avec impatience, pour arriver ici. Je suis un compétiteur, je n'ai peur de personne. J'ai discuté avec Rudi Garcia, on a conclu qu'il fallait mieux que je parte. Je m'adapte vite. Sainté ? Changer de ville ne m'a pas dérangé. Les objectifs sont de marquer le plus possible, faire marquer et faire gagner l'équipe. J'aimerais gagner un trophée. Je me suis renseigné avant de venir. Je sais qu'Oscar Garcia pratique un jeu à l'espagnole. J'aime prendre du plaisir avec le foot. J'apporte aussi ma joie de vivre. J’ai connu le Chaudron en tant qu’adversaire. Des fois, je n’étais pas le bienvenu, mais j’ai hâte de connaître ça en tant que joueur des Verts. Je connais ce genre de public. Il faut être exemplaire et tout donner », a lancé, en conférence de presse, Cabella, qui a donc de très grandes ambitions avec Sainté, à l'image de ses dirigeants. À lui de répondre présent sur le terrain. Dès dimanche contre Angers à Geoffroy-Guichard ?