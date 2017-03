ASSE : Meilleur que Cristiano Ronaldo, Beric donne l’explication

Dans : ASSE, Ligue 1, Liga, Foot Europeen.

Régulièrement ciblée par les critiques, y compris celles de l’entraîneur Christophe Galtier, l’attaque de l’AS Saint-Etienne a beaucoup souffert de l’absence de Robert Beric.

Avant ses blessures à répétition, le Slovène s’était imposé comme l’attaquant numéro 1 des Verts. Il faut dire que son efficacité face au but adverse est un bel atout pour l’ASSE, qui profite aussi de l’altruisme de son attaquant surnommé le « Terminator vert » pour son sang-froid. Une qualité dont Beric n’est pas peu fier… A tel point que l’ancien joueur du Rapid Vienne s’est permis de se comparer à Cristiano Ronaldo !

« C'est un joli surnom. Rester calme et froid devant le but ? Oui. Je ne sais d'ailleurs pas d'où ça me vient. Ou plutôt si : je ne suis pas comme Cristiano Ronaldo, a expliqué le buteur stéphanois dans L’Equipe. Lui, comme il veut toujours marquer, il tire de n'importe où, n'importe comment. Moi, je veux gagner. Donc j'analyse la situation. Si elle me paraît bonne, je tire. Mais si je vois un équipier mieux placé, je préfère lui donner le ballon. C'est sans doute pour ça que je possède un bon ratio tirs/tirs cadrés. (6 sur 9 en L1 cette saison, ndlr) » Autant dire que l’ASSE peut se réjouir d’avoir Beric au lieu de CR7...