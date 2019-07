ASSE : Le maillot 2019-2020 des Verts dévoilé

Dans : ASSE.

C'est ce mercredi soir que l'AS Saint-Etienne et son équipementier, à savoir le Coq Sportif, ont dévoilé le maillot que les joueurs des Verts porteront lors de la saison 2019-2020.

« Construit autour d’une découpe, le haut du buste enveloppe le corps des joueurs, leur donnant force et sérénité. Seul maillot du championnat à être entièrement fabriqué en France, dans l’Aube, où les matières sont tricotées, teintes et assemblées, il met en valeur le savoir-faire de toute une région. Le nouveau maillot domicile, inspiré des archives du coq sportif, révèle un design original. Il reflète le savoir-faire historique de la marque française. Composé d’un jeu de matières de grande qualité mêlant coton, polyester, élasthanne, le nouveau maillot bénéficie aussi d’un traitement déperlant qui garantit un séchage rapide et un confort sans précédent. Il accompagne les joueurs dans leur mouvements et s’ajuste à la silhouette. Ce mélange de matières assure en outre un gain en technicité ainsi qu’une finition élégante. La nouvelle tenue de l’AS Saint-Etienne a été travaillée autour de sa couleur historique : le vert Forez, plus clair. Son association avec un vert plus foncé sublime la couleur emblématique, conjuguant clarté et luminosité. Le col a été repensé et modernisé avec l’ajout des couleurs bleu-blanc-rouge rappelant l’ADN de la marque. Ce signe distinctif figure également sur le côté du maillot et sur l’ensemble des produits de la collection », précise l'ASSE dans un communiqué.