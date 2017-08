ASSE : Les Verts sont loin du niveau espéré avoue Garcia

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ancien entraîneur du Red Bull Salzbourg, Oscar Garcia est arrivé à l’AS Saint-Etienne avec de grandes ambitions en termes de jeu et de résultat.

Et cela se ressent dans le discours de l’Espagnol qui, à chaque sortie médiatique, rappelle qu’il veut voir son équipe jouer vers l’avant avec la possession du ballon. Il faut dire que le coach des Verts a été formé au FC Barcelone. Du coup, Garcia aimerait que ses hommes assimilent sa philosophie le plus rapidement possible. Mais avant la venue de Nice samedi (20h) pour la 1ère journée de Ligue 1, le technicien reconnaît qu’il y a encore du boulot.

« Nous sommes prêts pour commencer la compétition mais c’est vrai que nous sommes encore loin de ce que je veux voir et où je veux arriver avec mon équipe, a commenté Garcia. Ceci dit, cette situation est normale car nous sommes encore au début. Nous devons continuer de travailler afin de jouer comme je le souhaite. Nous avons donc besoin de temps mais je veux déjà voir une équipe compétitive dès samedi soir, contre l’OGC Nice. » Qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions, les Aiglons, eux, sont déjà prêts.