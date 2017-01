ASSE : Les Verts pointés du doigt par le Stadium Lille Métropole

Dans : ASSE, Coupe de France.

Suite à sa belle victoire en 32e de finale de la Coupe de France contre l'Iris Club de Croix dimanche après-midi (4-1), l'AS Saint-Etienne s'est fait remonter les bretelles par les responsables du Stadium Lille Métropole.

La Coupe de France est toujours un moment spécial dans une saison puisqu'au cours de celle-ci les petits clubs amateurs se retrouvent en lutte avec les plus grands clubs français. Le week-end dernier avait lieu les 32e de finale. Et lors du match entre Croix et Saint-Etienne, la magie de la Coupe n'a pas opéré puisque la formation de Ligue 1 s'est imposée contre l'équipe de CFA malgré une première période compliquée.

Après cette rencontre, l'ASSE s'est d'abord faite remarquer par sa classe en laissant toute la recette du match, soit 100 000 euros, à l'équipe de quatrième division... Avant de connaître un bad buzz sur les réseaux sociaux puisque le Stadium Lille Métropole a publié une photo d'un vestiaire sale après le passage des Verts, accompagné d'une phrase cassante. « Bonjour l'ASSE, pouvez-vous tirer l'oreille de votre staff ce matin de notre part ? Pas sympa l'état du vestiaire », a lancé le CM du stade, qui renvoie donc une image bien négative de l'ASSE.