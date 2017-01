ASSE : Les détails glaçants des menaces contre Mounier

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Reparti en Italie dès lundi, au lendemain d’un match contre Toulouse dont il a été privé pour lui permettre de changer rapidement de club en cette fin de mercato, Anthony Mounier a reçu de nombreuses insultes et menaces qui ont fini par faire craquer le joueur et les dirigeants stéphanois.

Dans son édition de mardi, Aujourd’hui en France dévoile la teneur de certaines menaces reçues par l’ASSE et le joueur, et cela fait froid dans le dos. « On va venir cagoulés à 200 à l’entrainement, et il ne sera jamais sur les terrains » ou bien une inquiétante déclaration : « Je ne travaille pas et je suis prêt à le suivre. Et quand il sera en face, je lui planterai un couteau. Tant pis pour la prison ». Le joueur a aussi rapporté des menaces directes, y compris sur son téléphone, venant de supporters de l’ASSE comme de l’OL qui n’ont pas accepté sa signature chez le rival rhônalpin.

L’approche du derby de la semaine prochaine et la tension qui monte encore d’un cran à ce moment-là ont fini par faire renoncer le joueur comme les dirigeants, même si certains membres du vestiaire stéphanois ont été choqués de voir la proportion que pouvait prendre la simple arrivée d’un joueur formé à Lyon.