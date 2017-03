ASSE : Lemoine avait une autre raison de stopper son derby

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Sur le point de quitter l’AS Saint-Etienne cet été, Fabien Lemoine n’est pas près d’oublier son dernier derby contre l’Olympique Lyonnais (victoire 2-0, 23e journée).

Entré en jeu en fin de match, le milieu de terrain avait été à l’origine des expulsions des Lyonnais Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso, dont le tacle violent a incité le Stéphanois à quitter la pelouse par peur d’être blessé. Quelques semaines plus tard, Lemoine ne comprend toujours pas l’attitude des Gones malgré le contexte.

« Dans ma carrière je n’ai jamais fait ce genre de choses, et je ne le ferai jamais, a réagi l’ancien Rennais dans un entretien accordé à Canal+ Sport. Faire du mal gratuitement à un autre mec, un joueur, parce qu’il y a une rivalité entre deux clubs, alors que ces joueurs-là vont certainement partir dans d’autres clubs… C’est vraiment la rivalité du moment qui fait qu’on fait tout un truc. » D’autant que le premier incident ne valait pas la peine de s’énerver selon lui.

Ghezzal, ce n'était rien

« Premier accrochage avec Ghezzal, franchement il n’y a rien. Il me pousse, je tombe, a-t-il raconté. L’arbitre lui met le deuxième jaune, donc rouge. Peut-être que ça à fait monter un peu la sauce. De là à faire ce qui s’est passé après, les déclarations d’après-match… Donc oui je quitte le terrain. Après, je savais très bien le temps qu’il restait, on menait 2-0, ils sont à 9, ils n’ont aucune chance de revenir. » Mais outre la crainte de subir une deuxième agression, le milieu des Verts est aussi sorti du terrain pour éviter une scène surréaliste au coup de sifflet final.

Lemoine a voulu éviter l'émeute

« Après le match, qu’est-ce qui se serait passé sinon ? J’aurai pris 15 Lyonnais sur le dos ? Non ce n’est pas de la peur. Ça a été un ras le bol. Je prends conscience du truc et je me dis qu’il vaut mieux que je rentre au vestiaire. Tranquillement. Je me calme. Plutôt que derrière faire une émeute », a imaginé Lemoine, conscient que cette partie aurait pu se terminer sur une bagarre générale.