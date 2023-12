L'ASSE vendue d'ici 30 jours, l'annonce secrète

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La rumeur d'une vente de l'AS Saint-Etienne a repris de l'ampleur ces dernières semaines. Et l'un des deux présidents des Verts en a dit plus lors d'une réunion confidentielle.

Les supporters de l’ASSE ne savent plus réellement sur quel pied danser lorsqu’il s’agit de l’avenir de leur club préféré. Plusieurs fois dans le passé, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé la mise en vente des Verts, sans que cela se concrétise. La dernière fois, c'était quelques heures après le chaos provoqué par la descente en Ligue 2, la furie vécue ce dimanche-là à Geoffroy-Guichard ayant incité les deux co-présidents à publier un communiqué annonçant du mouvement à venir. Rien ne s'est ensuite produit.

C'est donc logiquement qu'an et demi plus tard, les deux hommes sont encore aux commandes de l’AS Saint-Etienne, mais peut-être plus pour très longtemps. Il y a quelques semaines, Bernard Lions avait évoqué la possibilité que la vente s’accélère, un montant de 15 millions d'euros avait même été évoqué pour cette transaction. Et ce samedi, Le Progrès affirme que Bernard Caïazzo a confirmé jeudi qu’il était même possible que le club du Forez soit cédé avant le 31 décembre 2023.

Vente ASSE : Un dossier bouclé d'ici le 31 décembre ?

S’il vit désormais à Dubaï, Bernard Caïazzo a participé via une visio au conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne. Et ce dans ce cadre que le co-président des Verts a lâché une bombe. « Se réfugiant derrière la clause de confidentialité pour en dire le moins possible, le co-actionnaire majoritaire aurait fait comprendre à son auditoire que le processus pourrait s’accélérer d’ici la fin de l’année 2023 », explique le quotidien régional, qui précise que deux candidats au rachat de l’ASSE seraient en lice.

Cependant, l’un des deux n’est pas totalement bouclé pour des raisons financières, tandis qu’un troisième, mené par Paulo Tavares, éternel repreneur des Verts, a été définitivement mis au placard, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer étant opposé à ce dernier. Quoi qu'il en soit, relancés au classement de Ligue 2, les Verts veulent miser sur le mercato d'hiver pour continuer à rêver d'un retour en Ligue 1, avec ou sans de nouveaux propriétaires.