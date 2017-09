ASSE : Le dossier Bamba pas complètement perdu ?

Dans : ASSE, Mercato.

A l’approche du match de dimanche face à Angers, Jonathan Bamba ne reste forcément pas indifférent.

Grand espoir de l’AS Saint-Etienne, l’attaquant a connu un prêt réussi du côté du SCO la saison passée, ce qui lui a permis de revenir cet été avec un nouveau statut. Titulaire aux yeux d’Oscar Garcia, le joueur de 21 ans est aussi au cœur d’un autre débat, puisqu’il arrive en fin de contrat au mois de juin, et intéresse forcément du monde. Le dossier de sa prolongation, qui semblait enterré, devrait repartir dans quelques semaines, a confié son agent à 20 Minutes.

« J’ai senti que le petit avait eu un déclic dans ce club familial qu’est Angers. Il est revenu à Saint-Etienne très déterminé et il veut cartonner ici. Il y a une volonté commune de prolonger mais chacun défend ses intérêts au niveau contractuel », a ainsi expliqué son agent Boubakar Traoré, qui sait toutefois que plus le temps file, et plus les clubs intéressés par ce joueur bientôt libre se manifesteront. L’ASSE n’a donc pas intérêt à perdre de temps, pour conserver ce joueur longtemps envoyé en prêt à droite et à gauche, et qui a fini par exploser.