ASSE : Le Chaudron restera Geoffroy-Guichard promet Romeyer

Dans : ASSE, Ligue 1.

Sur le modèle de l’Olympique Lyonnais avec son Parc OL, l’AS Saint-Etienne envisage à son tour de devenir propriétaire de son stade.

En effet, le club stéphanois pense sérieusement à racheter l'enceinte Geoffroy-Guichard. L'occasion pour les dirigeants d’y apporter quelques modifications susceptibles d’augmenter les recettes. Mais contrairement à d’autres, l’ASSE n’a pas l’intention de donner le nom du stade à une société.

« Le naming ? Ah non, pas du tout, nous n’y avons pas pensé, a confié Roland Romeyer à France Bleu Saint-Etienne Loire. On pense déjà à avoir la maîtrise de son outil de travail et du développement des ressources. Il y a la pelouse, la vidéosurveillance, la vidéoprotection, la sono, l’accueil du public, l’accueil des partenaires… Il y a plein de choses à faire évoluer et à régler déjà, avec des problèmes de dysfonctionnement à l’intérieur du stade. »

Une première idée avec les partenaires

« Après, effectivement si on a un outil de travail qui nous permet d’évoluer au niveau des ressources, on pourrait par exemple, dans le cadre des abonnements avec nos partenaires, leur attribuer leur salon toute la saison, a imaginé le co-président de l’ASSE. Ils pourraient y mettre un bureau à l’intérieur. Il y a tout un tas de choses qu’on peut faire évoluer. » Le nom « Geoffroy-Guichard » n’a donc rien à craindre.