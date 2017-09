ASSE : Lacroix n'est pas à l'ASSE pour souffrir

Dans : ASSE, Ligue 1.

Son nom a régulièrement circulé lors du mercato, mais finalement Léo Lacroix est resté à l'AS Saint-Etienne, Oscar Garcia ayant souhaité conserver l'international suisse au sein de son effectif. Même s'il sait bien que compte tenu des renforts arrivés cet été à l'ASSE son temps de jeu ne sera probablement pas exceptionnel, ce qui pourrait être embêtant à mois d'un an du Mondial qu'il pourrait éventuellement jouer, Léo Lacroix ne se prend pas la tête.

Répondant ce mercredi au Progrès, le défenseur de l'AS Saint-Etienne revient sur le récent marché des transferts et sur son plaisir de jouer chez les Verts. « Si tout ce qui a été écrit dans les journaux était vrai, je ne serais pas là aujourd’hui. J’étais en vacances. Des journalistes m’appelaient pour savoir ce qu’il en était alors que je n’avais même pas encore rencontré le coach, explique Léo Lacroix, dont Oscar Garcia dit qu’il est unanimement apprécié par ses coéquipiers et le staff, ce qui est un vrai atout. Je ne m’invente pas une image, je reste moi-même. La bonne humeur, c’est ce qui fait notre force et ma force aussi. Il faut être positif, toujours aider les autres. On ne joue pas seulement à 11. Une équipe c’est tout un groupe de joueurs. Il est important que tout le monde soit concerné. C’est bon pour la vie du groupe, pour le club. »